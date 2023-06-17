Суманеев Валерий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суманеев Валерий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1944

Дата смерти

06.02.1973

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1944

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1967

Сын: Суманеев Николай Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1971

Сын: Суманеев Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.02.1973