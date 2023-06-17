Суманеев Валерий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1944
Дата смерти06.02.1973
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1944
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1967
Сын: Суманеев Николай Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1971
Сын: Суманеев Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.02.1973