Сыропятова (Хромова) Екатерина Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сыропятов Яков Степанович
Отец ребёнка: Сыропятов Степан Петрович
Алтайский край .Рубцовский р -он С Усть-Склюиха .Катково
Смерть
1816
Алтайский край.Рубцовский Р -н .С Усть -Склюиха