Сыропятова (Хромова) Екатерина Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыропятова (Хромова) Екатерина Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Сыропятов Яков Степанович

Отец ребёнка: Сыропятов Степан Петрович

Алтайский край .Рубцовский р -он С Усть-Склюиха .Катково
Смерть
1816
Алтайский край.Рубцовский Р -н .С Усть -Склюиха
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