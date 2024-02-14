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Сайра
Сайра
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Калимулла Хайрулла Улы
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Калимулла Хайрулла Улы
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