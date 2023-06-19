Охрянская (Клепикова) Александра Павлова
Место рождения
Дата рождения05.05.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1872
Отец: Клепиков Павел Васильев
Мать: Клепикова Анна Иванова
Бракосочетание
02.02.1892
Рождение ребёнка
16.01.1895
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Охрянский Федор Михайлов
Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно