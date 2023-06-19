Охрянская (Клепикова) Александра Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхрянская (Клепикова) Александра Павлова

Охрянская (Клепикова) Александра Павлова

Место рождения

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

05.05.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1872

Отец: Клепиков Павел Васильев

Мать: Клепикова Анна Иванова

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
02.02.1892

Муж: Охрянский Федор Михайлов

Рождение ребёнка
16.01.1895

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Охрянский Федор Михайлов

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно