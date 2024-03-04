Васильев Александр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Александр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1908

Пол

Мужской

Добавил:

БВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Васильева Людмила Александровна

Мать ребёнка: Томас Март Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Васильев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Томас Март Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Васильев Николай Александрович

Мать ребёнка: Томас Март Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Борис

Мать ребёнка: Томас Март Валентина Николаевна

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