Васильев Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Васильева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Томас Март Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Васильев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Томас Март Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Васильев Николай Александрович
Мать ребёнка: Томас Март Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Борис
Мать ребёнка: Томас Март Валентина Николаевна