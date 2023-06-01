Кастюк Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастюк Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Около 1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Кастюк Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кастюк Александра Николаевна

Малые Лезневичи, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Кастюк Виктор Александрович

Мать ребёнка: Кастюк Александра Николаевна

Развод
1946

Жена: Кастюк Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кастюк Иван Александрович

Мать ребёнка: Кастюк Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кастюк Александра Николаевна

Смерть
Около 1984
Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область