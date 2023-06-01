Кастюк Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиОколо 1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Кастюк Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кастюк Александра Николаевна
Малые Лезневичи, Новогрудский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1940
Сын: Кастюк Виктор Александрович
Мать ребёнка: Кастюк Александра Николаевна
Развод
1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кастюк Иван Александрович
Мать ребёнка: Кастюк Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1984
Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область