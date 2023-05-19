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Волков ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Волков Борис Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Григорий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Алексей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Генадий

Мать ребёнка: ?