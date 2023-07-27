Золотко (Евдокимова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
10.01.1966
Сын: Золотко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Золотко Владимир Тимофеевич
Звездный, ЗАТО Звездный, Пермский край
Рождение ребёнка
06.?.?
Дочь: Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Золотко Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Золотко Владимир Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно