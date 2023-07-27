Золотко (Евдокимова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотко (Евдокимова) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евдокимов Иван

Мать: Евдокимова Алевтина Александровна

Рождение ребёнка
10.01.1966

Сын: Золотко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Золотко Владимир Тимофеевич

Звездный, ЗАТО Звездный, Пермский край
Рождение ребёнка
06.?.?

Дочь: Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Золотко Владимир Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Золотко Владимир Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотко Владимир Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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