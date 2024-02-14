Богданов Имаметдин Гайнетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Богданова) Закира Имаметдиновна
Мать ребёнка: Богданова Мунира Г-Баянова
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Богданова) Минигуль Имаметдиновна
Мать ребёнка: Богданова Мунира Г-Баянова
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богданова Мунира Г-Баянова
Смерть
1978