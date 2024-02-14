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Богданов Имаметдин Гайнетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Богданов Гайнетдин Хуснутдинович

Мать: Богданова Зулейха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Мунира Г-Баянова

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Богданова) Закира Имаметдиновна

Мать ребёнка: Богданова Мунира Г-Баянова

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Богданова) Минигуль Имаметдиновна

Мать ребёнка: Богданова Мунира Г-Баянова

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Мунира Г-Баянова

Смерть
1978

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