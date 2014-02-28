Малеванная (дев.Корноухова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малеванная (дев.Корноухова) Галина Александровна

Место рождения

Небит-Даг, Туркменская АССР

Дата рождения

1940

Дата смерти

28.02.2014

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Корноухов Александр Андреевич

Мать: Корноухова (дев.Морокова) Мария Артемовна

Рождение ребёнка
22.03.1961

Сын: Малеванный Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
28.02.2014
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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