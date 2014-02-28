Малеванная (дев.Корноухова) Галина Александровна
Место рожденияНебит-Даг, Туркменская АССР
Дата рождения1940
Дата смерти28.02.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
22.03.1961
Сын: Малеванный Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
28.02.2014