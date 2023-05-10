Рыжкова Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Севастьянова Нина Степановна
Отец ребёнка: Рыжков Степан Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижнее, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно