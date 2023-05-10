Рыжкова Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкова Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Севастьянова Нина Степановна

Отец ребёнка: Рыжков Степан Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжков Степан Моисеевич

Место жительства
Неизвестно
Нижнее, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно