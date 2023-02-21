Сердюк София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Сердюк Василий Гордеевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Сердюк Василий Гордеевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Сердюк Василий Гордеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Сердюк Василий Гордеевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Сердюк Василий Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно