Сердюк София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСердюк София

Сердюк София

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Сердюк Василий Гордеевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Сердюк Василий Гордеевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Сердюк Василий Гордеевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Сердюк Василий Гордеевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Сердюк Василий Гордеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердюк Василий Гордеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close