(Михайлова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До ?.01.1873
Отец ребёнка: Куценко Никита Иванович
Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
11.06.1876
Дочь: Акулина Никитична
Отец ребёнка: Куценко Никита Иванович
Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
17.09.1878
Дочь: София Никитична
Отец ребёнка: Куценко Никита Иванович
Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
Около ?.09.1880
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Куценко Никита Иванович
Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
19.10.1892
Дочь: Параскева Никитична
Отец ребёнка: Куценко Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно