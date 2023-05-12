Орехов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: Прасковья

Смерть
Неизвестно