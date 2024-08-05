Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1727
Сын: Степан Андреевич
Отец ребёнка: Третьяков (?) Андрей Самсонович
Рождение ребёнка
1730
Сын: Яков Андреевич
Отец ребёнка: Третьяков (?) Андрей Самсонович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Третьяков (?) Андрей Самсонович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Андрей Самсонович
Смерть
Неизвестно