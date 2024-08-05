Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Павловна

Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1703 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (?) Андрей Самсонович

Рождение ребёнка
1727

Сын: Степан Андреевич

Отец ребёнка: Третьяков (?) Андрей Самсонович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Яков Андреевич

Отец ребёнка: Третьяков (?) Андрей Самсонович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Третьяков (?) Андрей Самсонович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Андрей Самсонович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.