Шевелёв Пётр Елизарович
Место рожденияд. Любичевская, Тарногоский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения10.06.1911
Дата смерти14.09.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Любичевская, Тарногоский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1930 по 1931
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1931 по 1933
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Место жительства
С 1933 по 1941
д. Любичевская, Тарногоский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1945 по 1996
Смерть
14.09.1996