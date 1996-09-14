Шевелёв Пётр Елизарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелёв Пётр Елизарович

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Место рождения

д. Любичевская, Тарногоский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

10.06.1911

Дата смерти

14.09.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Любичевская, Тарногоский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1930 по 1931
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1931 по 1933
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Место жительства
С 1933 по 1941
д. Любичевская, Тарногоский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1945 по 1996
Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
14.09.1996
Тарногский Городок, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
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