(Шаповалова) Антонина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шаповалова) Антонина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаповалов Алексей Григорьевич

Мать: Шаповалова Софья Дмитриевна