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(Шаповалова) Антонина Алексеевна
(Шаповалова) Антонина Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шаповалов Алексей Григорьевич
Мать
Шаповалова (Ильченко) Софья Дмитриевна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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Биография
Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Шаповалов Алексей Григорьевич
Мать:
Шаповалова Софья Дмитриевна
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