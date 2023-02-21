Федотова (Карпухина) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Карпухин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Шепелева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Федотов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
02.05.1929
Отец ребёнка: Федотов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Федотов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Федотов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1933
Отец ребёнка: Федотов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Полякова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Федотов Сергей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961