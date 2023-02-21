Федотова (Карпухина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Карпухина) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Карпухин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Шепелева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Федотов Сергей Андреевич

Напольные Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.05.1929

Сын: Федотов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Федотов Сергей Андреевич

Напольные Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Федотов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Федотов Сергей Андреевич

Напольные Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Федотов Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Федотов Сергей Андреевич

Напольные Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Полякова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Федотов Сергей Андреевич

Напольные Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Сергей Андреевич

Напольные Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1961
Напольные Выселки, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
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