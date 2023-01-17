Минякина (Асташкина) Елена Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минякина (Асташкина) Елена Афанасьевна

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Место рождения

Салтыково, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

07.05.1905

Дата смерти

19.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1905

Отец: Асташкин Афанасий Иванович

Мать: не указана

Салтыково, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.03.1932

Сын: Минякин Николай Петрович

Отец ребёнка: Минякин Петр Тихонович

Салтыково, Пачелмский район.
Рождение ребёнка
01.06.1934

Дочь: Кабанкова Раиса Петровна

Отец ребёнка: Минякин Петр Тихонович

Салтыково, Пачелмский район
Рождение ребёнка
12.08.1936

Сын: Минякин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Минякин Петр Тихонович

Салтыково, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минякин Петр Тихонович

Смерть
19.06.1983
Шейно, Пачелмский район, Пензенская область.
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