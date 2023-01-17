Минякина (Асташкина) Елена Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения07.05.1905
Дата смерти19.06.1983
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1905
Отец: Асташкин Афанасий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1932
Отец ребёнка: Минякин Петр Тихонович
Салтыково, Пачелмский район.
Рождение ребёнка
01.06.1934
Дочь: Кабанкова Раиса Петровна
Отец ребёнка: Минякин Петр Тихонович
Салтыково, Пачелмский район
Рождение ребёнка
12.08.1936
Сын: Минякин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Минякин Петр Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.1983
Шейно, Пачелмский район, Пензенская область.