Рябышкин Сергей Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябышкин Сергей Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1977

Дочь: Рябышкина Галина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.05.1981

Дочь: Рябышкина Александра Сергеевна

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Бракосочетание
Неизвестно

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