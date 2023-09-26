Рябышкин Сергей Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.11.1977
Дочь: Рябышкина Галина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.1981
Дочь: Рябышкина Александра Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности