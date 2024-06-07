Татьяна Григорьева 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татьяна Григорьева

Место рождения

Жабок

Дата рождения

1772

Дата смерти

27.04.1835

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Жабок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Афанасьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Яковлева

Отец ребёнка: Яков Афанасьев

Рождение ребёнка
05.02.1800

Сын: Конон Яковлев

Отец ребёнка: Яков Афанасьев

Осинки
Рождение ребёнка
1801

Сын: Горохов Кондратий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Афанасьев

Осинки
Рождение ребёнка
07.10.1804

Дочь: Прасковья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Афанасьев

Осинки
Смерть
27.04.1835
Осинки

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