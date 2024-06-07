Татьяна Григорьева
Место рожденияЖабок
Дата рождения1772
Дата смерти27.04.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Жабок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Афанасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Яков Афанасьев
Рождение ребёнка
05.02.1800
Сын: Конон Яковлев
Отец ребёнка: Яков Афанасьев
Осинки
Рождение ребёнка
1801
Сын: Горохов Кондратий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Афанасьев
Осинки
Рождение ребёнка
07.10.1804
Дочь: Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Афанасьев
Осинки
Смерть
27.04.1835
Осинки