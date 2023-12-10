Круглов Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Круглов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Землякова (Круглова) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Круглова Антонина Никитична
Рождение ребёнка
1911
Сын: Круглов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Круглова Антонина Никитична
Рождение ребёнка
24.11.1913
Мать ребёнка: Круглова Антонина Никитична
Рождение ребёнка
08.11.1915
Сын: Круглов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Круглова Антонина Никитична
Рождение ребёнка
13.12.1920
Сын: Круглов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Круглова Антонина Никитична
Рождение ребёнка
15.10.1923
Дочь: Петрова (Круглова) Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Круглова Антонина Никитична
Рождение ребёнка
14.06.1926
Сын: Круглов Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Круглова Антонина Никитична
Смерть
1953