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Круглов Яков Михайлович

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Место рождения

Заделье, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Круглов Михаил

Мать: не указана

Заделье, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Землякова (Круглова) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Круглова Антонина Никитична

Рождение ребёнка
1911

Сын: Круглов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Круглова Антонина Никитична

Рождение ребёнка
24.11.1913

Сын: Круглов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Круглова Антонина Никитична

Рождение ребёнка
08.11.1915

Сын: Круглов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Круглова Антонина Никитична

Рождение ребёнка
13.12.1920

Сын: Круглов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Круглова Антонина Никитична

Рождение ребёнка
15.10.1923

Дочь: Петрова (Круглова) Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Круглова Антонина Никитична

Рождение ребёнка
14.06.1926

Сын: Круглов Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Круглова Антонина Никитична

Смерть
1953

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