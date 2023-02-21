Уфимцев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уфимцев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уфимцев ?

Мать: Уфимцева Мария Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уфимцев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Уфимцева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уфимцева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уфимцева Валентина

Смерть
Неизвестно
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