Уфимцев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уфимцев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уфимцев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Уфимцева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уфимцева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уфимцева Валентина
Смерть
Неизвестно