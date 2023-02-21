Панарин Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанарин Семён Иванович

Панарин Семён Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

29.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Панарин Иван Тихонович

Мать: Матрёна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Панарин Семён Семёнович

Мать ребёнка: Панарина Прасковья Васильевна

Казахская республика
Рождение ребёнка
14.03.1906

Дочь: Астанкина Мария Семёновна

Мать ребёнка: Панарина Прасковья Васильевна

село Казанка Казахская Республика
Рождение ребёнка
05.12.1914

Дочь: Абрамова Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Панарина Прасковья Васильевна

село Казанка Володарский район Кокчетавская обл. Казахская Республика
Рождение ребёнка
07.11.1924

Дочь: Панарина Любовь Семёновна

Мать ребёнка: Панарина Прасковья Васильевна

село Казанка Казахская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптинова Полина Семёновна

Мать ребёнка: Панарина Прасковья Васильевна

с.Казанка Казахская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина Прасковья Васильевна

Казанка, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
29.04.1954
Белокуриха, город Белокуриха, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close