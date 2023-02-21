Панарин Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти29.04.1954
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Панарин Иван Тихонович
Мать: Матрёна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Панарина Прасковья Васильевна
Казахская республика
Рождение ребёнка
14.03.1906
Дочь: Астанкина Мария Семёновна
Мать ребёнка: Панарина Прасковья Васильевна
село Казанка Казахская Республика
Рождение ребёнка
05.12.1914
Дочь: Абрамова Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Панарина Прасковья Васильевна
село Казанка Володарский район Кокчетавская обл. Казахская Республика
Рождение ребёнка
07.11.1924
Дочь: Панарина Любовь Семёновна
Мать ребёнка: Панарина Прасковья Васильевна
село Казанка Казахская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптинова Полина Семёновна
Мать ребёнка: Панарина Прасковья Васильевна
с.Казанка Казахская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Казанка, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
29.04.1954
Белокуриха, город Белокуриха, Алтайский край