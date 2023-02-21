Акимова Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1977

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

1998 г.р.
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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1977

Отец: Акимов Виктор

Мать: Тузова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
23.06.1998

Дочь: Акимова Светлана Игоревна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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