Акимова Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1977
Отец: Акимов Виктор
Рождение ребёнка
23.06.1998
Дочь: Акимова Светлана Игоревна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности