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Беляев Иван Кузмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1883

Дата смерти

31.12.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1883

Отец: Беляев Кузьма

Мать: Беляев неизвестно

Рождение ребёнка
1910

Сын: Беляев Виктор

Мать ребёнка: Беляев Александра

Рождение ребёнка
1913

Сын: Беляев Николай

Мать ребёнка: Беляев Александра

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Морозов Александра

Мать ребёнка: Беляев Александра

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Шагунов Нина

Мать ребёнка: Беляев Александра

Рождение ребёнка
23.05.1921

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Беляев Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляев Александра

Смерть
31.12.1949