Беляев Иван Кузмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1883
Дата смерти31.12.1949
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1883
Отец: Беляев Кузьма
Мать: Беляев неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Беляев Виктор
Мать ребёнка: Беляев Александра
Рождение ребёнка
1913
Сын: Беляев Николай
Мать ребёнка: Беляев Александра
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Морозов Александра
Мать ребёнка: Беляев Александра
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Шагунов Нина
Мать ребёнка: Беляев Александра
Рождение ребёнка
23.05.1921
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Беляев Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляев Александра
Смерть
31.12.1949