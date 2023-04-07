Петрунина (Петрунина) Дарья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрунина (Петрунина) Дарья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1895 г.р.
1904 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Петрунин Михаил Филипович

Отец ребёнка: Петрунин Филип Захарович

Семёновка, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Петрунин Дмитрий Филипович

Отец ребёнка: Петрунин Филип Захарович

Оголиновка, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрунин Филип Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрунин Филип Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрунин Филип Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрунин Филип Захарович