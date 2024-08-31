Пушкова (Комисарова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комисаров Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Пушкова Галина Александровна
Отец ребёнка: Пушков Александр Петрович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Пушкова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Пушков Александр Петрович
Рождение ребёнка
26.04.1940
Сын: Пушков Вениамин Александрович
Отец ребёнка: Пушков Александр Петрович
Смерть
Неизвестно