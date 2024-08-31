Пушкова (Комисарова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкова (Комисарова) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комисаров Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушков Александр Петрович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Пушкова Галина Александровна

Отец ребёнка: Пушков Александр Петрович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Пушкова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Пушков Александр Петрович

Рождение ребёнка
26.04.1940

Сын: Пушков Вениамин Александрович

Отец ребёнка: Пушков Александр Петрович

Смерть
Неизвестно

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