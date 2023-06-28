Нижник Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижник Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Сын: Волков Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Волкова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
29.08.1965

Дочь: Нижник Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Волкова Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Людмила Александровна

Смерть
Неизвестно