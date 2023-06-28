Нижник Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1964
Сын: Волков Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Волкова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
29.08.1965
Дочь: Нижник Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Волкова Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно