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Смирнов Михаил Валерьевич
Смирнов Михаил Валерьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.08.1987
Пол
Мужской
Отец
Смирнов Валерий Алексеевич
Мать
Смирнова (Шишкина) Валентина Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1987
Отец:
Смирнов Валерий Алексеевич
Мать:
Смирнова Валентина Михайловна
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