Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

аа
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козак Надежда Борисовна

Отец ребёнка: Козак Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козак Вера Борисовна

Отец ребёнка: Козак Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козак Любовь Борисовна

Отец ребёнка: Козак Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козак Анатолий Борисович

Отец ребёнка: Козак Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Козак Борис

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