Agayeva Xuraman Kiçikağa qızı — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Agayeva Xuraman Kiçikağa qızı

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

SA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Agayev Kiçikağa Əlmərdan oğlu

Мать: Agayeva Xanım Heydər qızı

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