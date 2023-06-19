Surm (Lindström) Marie Julie
Место рождения
Дата рождения30.07.1835
Дата смерти13.05.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1835
Отец: Lindström Peter
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.11.1866
Отец ребёнка: Surm Jaan
Рождение ребёнка
10.01.1868
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Surm Jaan
Смерть
13.05.1903