Surm (Lindström) Marie Julie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Surm (Lindström) Marie Julie

Место рождения

Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond

Дата рождения

30.07.1835

Дата смерти

13.05.1903

Пол

Женский

Отец

1792 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1866 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
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Место
Комментарий
Рождение
30.07.1835

Отец: Lindström Peter

Мать: скрыто настройками приватности

Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Рождение ребёнка
14.11.1866

Сын: Surm Konstantin Johannes

Отец ребёнка: Surm Jaan

Нарва, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
10.01.1868

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Surm Jaan

Нарва, Эстонская ССР
Смерть
13.05.1903