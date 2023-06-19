Резникова Ефросинья Корнеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Резников Корней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1911
Сын: Резников Николай Федорович
Отец ребёнка: Резников Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терещенко Павел
Смерть
После 1955
Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания