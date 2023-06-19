Резникова Ефросинья Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезникова Ефросинья Корнеевна

Резникова Ефросинья Корнеевна

avatar

Место рождения

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Резников Корней

Мать: не указана

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.05.1911

Сын: Резников Николай Федорович

Отец ребёнка: Резников Федор

Арзгир, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенко Павел

Смерть
После 1955
Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания