Кадочникова (Печерская) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочникова (Печерская) Параскева

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Место рождения

Сретенское

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Печерский Андрон

Мать: не указана

Сретенское
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Домина

Отец ребёнка: Бунаков Сила

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Орина

Отец ребёнка: Бунаков Сила

Рождение ребёнка
1758

Сын: Бунаков Тарас

Отец ребёнка: Бунаков Сила

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Соломея

Отец ребёнка: Бунаков Сила

Рождение ребёнка
1759

Сын: Бунаков Исак

Отец ребёнка: Бунаков Сила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунаков Сила

Смерть
Неизвестно
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