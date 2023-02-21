Кадочникова (Печерская) Параскева
Место рожденияСретенское
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Печерский Андрон
Мать: не указана
Сретенское
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Домина
Отец ребёнка: Бунаков Сила
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Орина
Отец ребёнка: Бунаков Сила
Рождение ребёнка
1758
Сын: Бунаков Тарас
Отец ребёнка: Бунаков Сила
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Соломея
Отец ребёнка: Бунаков Сила
Рождение ребёнка
1759
Сын: Бунаков Исак
Отец ребёнка: Бунаков Сила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бунаков Сила
Смерть
Неизвестно