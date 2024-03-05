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Ложкина Татьяна Андреевна
Ложкина Татьяна Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.1987
Пол
Женский
Отец
Ложкин Андрей Владимирович
Мать
Ложкина Людмила Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
КЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1987
Отец:
Ложкин Андрей Владимирович
Мать:
Ложкина Людмила Алексеевна
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