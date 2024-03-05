Ложкина Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1987

Отец: Ложкин Андрей Владимирович

Мать: Ложкина Людмила Алексеевна

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