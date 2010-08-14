Сорокваша Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокваша Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1954

Дата смерти

14.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1954

Отец: Сорокваша Василий Антониевич

Мать: Чернякова Анна

Рождение ребёнка
01.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Брянская область город Дятьково
Смерть
14.08.2010
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