Сорокваша Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1954
Дата смерти14.08.2010
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1954
Отец: Сорокваша Василий Антониевич
Мать: Чернякова Анна
Рождение ребёнка
01.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Брянская область город Дятьково
Смерть
14.08.2010