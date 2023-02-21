Шамилов Тавис
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1979
Отец: Шамилов Талгат
Мать: Шамилова Наиля
Рождение ребёнка
30.09.1999
Сын: Шамилов Данис
Мать ребёнка: Шамилова Эльмира
Рождение ребёнка
22.01.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамилова Эльмира
Рождение ребёнка
18.03.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамилова Эльмира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамилова Эльмира