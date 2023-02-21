Шамилов Тавис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамилов Тавис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

1958 г.р.

Жена

Дети

1999 г.р.
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1979

Отец: Шамилов Талгат

Мать: Шамилова Наиля

Рождение ребёнка
30.09.1999

Сын: Шамилов Данис

Мать ребёнка: Шамилова Эльмира

Рождение ребёнка
22.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамилова Эльмира

Рождение ребёнка
18.03.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамилова Эльмира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамилова Эльмира

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