Шелкеевская Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелкеевская Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1924

Дочь: Иванова Антонида

Отец ребёнка: Шелкеевский Иннокентий

Манзурка
Рождение ребёнка
05.03.1931

Дочь: Краморова Галина

Отец ребёнка: Шелкеевский Иннокентий

Манзурка, Иркутская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелкеевский Николай

Отец ребёнка: Шелкеевский Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелкеевский Илья

Отец ребёнка: Шелкеевский Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелкеевский Анатолий

Отец ребёнка: Шелкеевский Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Шелкеевский Иннокентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелкеевский Иннокентий

Смерть
Неизвестно
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