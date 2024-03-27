Шелкеевская Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.03.1924
Дочь: Иванова Антонида
Отец ребёнка: Шелкеевский Иннокентий
Манзурка
Рождение ребёнка
05.03.1931
Дочь: Краморова Галина
Отец ребёнка: Шелкеевский Иннокентий
Манзурка, Иркутская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелкеевский Николай
Отец ребёнка: Шелкеевский Иннокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелкеевский Илья
Отец ребёнка: Шелкеевский Иннокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелкеевский Анатолий
Отец ребёнка: Шелкеевский Иннокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Шелкеевский Иннокентий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно