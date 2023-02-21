Теньковская Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТеньковская Наталья Юрьевна

Теньковская Наталья Юрьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1982

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1982

Отец: Теньковский Юрий Иванович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close