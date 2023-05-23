Миссирова (Измайлова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Измайлов Иван Андреевич
Мать: не указана
Дочь: Миссирова Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович
Дочь: Игнатович Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович
Дочь: Миссирова Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович
Сын: Миссиров Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович
Сын: Миссиров Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович
Сын: Миссиров Борис Гаврилович
Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович
Сын: Миссиров Георгий Гаврилович
Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович
Дочь: Миссирова Галина Гавриловна
Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович
Дочь: Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович
Сын: Миссиров Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович