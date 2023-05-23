Миссирова (Измайлова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миссирова (Измайлова) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Измайлов Иван Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Миссирова Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Игнатович Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
28.04.1902

Дочь: Миссирова Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Миссиров Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Миссиров Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Миссиров Борис Гаврилович

Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Миссиров Георгий Гаврилович

Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Миссирова Галина Гавриловна

Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миссиров Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Миссиров Гавриил Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1956