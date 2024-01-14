Живых Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Живых Власов Павел
Мать: Живых Матрона
Рождение ребёнка
1921
Сын: Живых Михаил
Мать ребёнка: Живых Мария Петровна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Живых Тихон
Мать ребёнка: Живых Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Живых Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Живых Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Живых Иван
Мать ребёнка: Живых Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Живых Мария Петровна
Смерть
Неизвестно