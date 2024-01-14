Живых Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живых Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Живых Власов Павел

Мать: Живых Матрона

Рождение ребёнка
1921

Сын: Живых Михаил

Мать ребёнка: Живых Мария Петровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Живых Тихон

Мать ребёнка: Живых Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Живых Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Живых Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Живых Иван

Мать ребёнка: Живых Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Живых Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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