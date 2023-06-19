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Башлыков Василий Васильевич

Место рождения

Козловка, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Башлыков Василий

Мать: не указана

Козловка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.04.1933

Дочь: Цинкина Башлыкова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Башлыкова Проскева Просковья Аникеевна

Козловка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шляховская Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Башлыкова Проскева Просковья Аникеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башлыкова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Башлыкова Проскева Просковья Аникеевна

Смерть
Неизвестно