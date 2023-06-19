Башлыков Василий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Башлыков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1933
Дочь: Цинкина Башлыкова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Башлыкова Проскева Просковья Аникеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шляховская Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Башлыкова Проскева Просковья Аникеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башлыкова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Башлыкова Проскева Просковья Аникеевна
Смерть
Неизвестно