Артёмов Анатолий
Место рожденияОренбургская область, Бугурусланский район, село Карповка
Дата рождения14.11.1927
Дата смерти19.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1927
Отец: Артёмов Павел
Мать: Артёмова Пелагея
Бракосочетание
14.10.1952
Рождение ребёнка
06.10.1953
Сын: Артёмов Алексей
Мать ребёнка: Артёмова (Шумакова) Галина
Смерть
19.05.1984
Причина смерти: Проблемы с сердцем
Похороны
Неизвестно