Артёмов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артёмов Анатолий

Место рождения

Оренбургская область, Бугурусланский район, село Карповка

Дата рождения

14.11.1927

Дата смерти

19.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1927

Отец: Артёмов Павел

Мать: Артёмова Пелагея

Бракосочетание
14.10.1952

Жена: Артёмова (Шумакова) Галина

Рождение ребёнка
06.10.1953

Сын: Артёмов Алексей

Мать ребёнка: Артёмова (Шумакова) Галина

Смерть
19.05.1984
Причина смерти: Проблемы с сердцем
Похороны
Неизвестно

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