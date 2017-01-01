Хрисанфова (Киселёва) Фаина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1929
Дата смерти01.01.2017
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1929
Отец: Киселёв Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1954
Сын: Хрисанфов Виктор Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.04.1960
Сын: Хрисанфов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Хрисанфов Александр Васильевич
Смерть
01.01.2017