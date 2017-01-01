Хрисанфова (Киселёва) Фаина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрисанфова (Киселёва) Фаина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1929

Дата смерти

01.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1929

Отец: Киселёв Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1954

Сын: Хрисанфов Виктор Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.04.1960

Сын: Хрисанфов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Хрисанфов Александр Васильевич

Смерть
01.01.2017
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