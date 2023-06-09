Сергеев Виктор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Иван
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Сухих Феодора Викторова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1894
Дочь: Наталия Викторовна
Мать ребёнка: Сергеева Фекла Родионова
Рождение ребёнка
04.09.1895
Дочь: Елизавета Викторовна
Мать ребёнка: Сергеева Фекла Родионова
Рождение ребёнка
13.07.1898
Дочь: Мария Викторовна
Мать ребёнка: Сергеева Фекла Родионова
Рождение ребёнка
05.02.1901
Дочь: Мария Викторовна
Мать ребёнка: Сергеева Фекла Родионова
Рождение ребёнка
05.07.1903
Сын: Сергеев Александр Викторович
Мать ребёнка: Сергеева Фекла Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Фекла Родионова
Смерть
Неизвестно