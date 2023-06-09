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Сергеев Виктор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Иван

Мать: Сергеева Матрона Васильева

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Сухих Феодора Викторова

Мать ребёнка: не указана

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.08.1894

Дочь: Наталия Викторовна

Мать ребёнка: Сергеева Фекла Родионова

Рождение ребёнка
04.09.1895

Дочь: Елизавета Викторовна

Мать ребёнка: Сергеева Фекла Родионова

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.07.1898

Дочь: Мария Викторовна

Мать ребёнка: Сергеева Фекла Родионова

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.02.1901

Дочь: Мария Викторовна

Мать ребёнка: Сергеева Фекла Родионова

Рождение ребёнка
05.07.1903

Сын: Сергеев Александр Викторович

Мать ребёнка: Сергеева Фекла Родионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Фекла Родионова

Смерть
Неизвестно