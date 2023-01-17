Булыгин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1691
Дата смерти20.03.1758 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
посадский города Ярославля
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: Булыгина Феодосья Ивановна
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Булыгина Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Булыгина Феодосья Ивановна
в семье посадских г. Ярославля
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1758 ст.