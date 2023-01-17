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Булыгин Иван Иванович

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

1691

Дата смерти

20.03.1758 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1692 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
посадский города Ярославля
Рождение ребёнка
1720

Сын: Булыгин Косьма Иванович

Мать ребёнка: Булыгина Феодосья Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Булыгина Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Булыгина Феодосья Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
в семье посадских г. Ярославля
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булыгина Феодосья Ивановна

Смерть
20.03.1758 ст.
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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