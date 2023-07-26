Демчан Онуфрий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демчан Григорий
Мать: не указана
Ранение
С 01.03.1915 по 06.03.1915 ст.
Ранен/контужен. Именные списки потерь — Список потерь — Холост, православного вероисповедания Должность/Звание рядовой Воинская часть 63-й пехотный Углицкий полк Место рождения. Губерния Волынская ... Показать все
Смерть
Неизвестно