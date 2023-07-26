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Демчан Онуфрий Григорьевич

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демчан Григорий

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Ранение
С 01.03.1915 по 06.03.1915 ст.
Ранен/контужен. Именные списки потерь — Список потерь — Холост, православного вероисповедания Должность/Звание рядовой Воинская часть 63-й пехотный Углицкий полк Место рождения. Губерния Волынская ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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