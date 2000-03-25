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Пчелинцева Мария Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1921

Дата смерти

25.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1948

Дочь: Белова Нина Александровна

Отец ребёнка: Пчелинцев Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчелинцев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Пчелинцев Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчелинцев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Пчелинцев Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васюкова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Пчелинцев Александр Степанович

Смерть
25.03.2000