Пчелинцева Мария Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1921
Дата смерти25.03.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1948
Дочь: Белова Нина Александровна
Отец ребёнка: Пчелинцев Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пчелинцев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Пчелинцев Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пчелинцев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Пчелинцев Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васюкова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Пчелинцев Александр Степанович
Смерть
25.03.2000