Bell (Cohen) Arlene Doris — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bell (Cohen) Arlene Doris

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Место рождения

Los Angeles, Los Angeles, California, United States

Дата рождения

03.01.1926

Дата смерти

29.06.2005

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1926

Отец: Cohen Samuel D

Мать: (Barshop) Mary

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bell Julius P

Место жительства
1930
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
1940
Бракосочетание
25.02.1947

Муж: Bell Julius P

Место жительства
01.04.1950
Рождение ребёнка
14.06.1951

Сын: Bell Mitchell Norman

Отец ребёнка: Bell Julius P

Смерть
29.06.2005

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