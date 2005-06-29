Bell (Cohen) Arlene Doris
Место рожденияLos Angeles, Los Angeles, California, United States
Дата рождения03.01.1926
Дата смерти29.06.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1926
Отец: Cohen Samuel D
Мать: (Barshop) Mary
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bell Julius P
Место жительства
1930
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
1940
Бракосочетание
25.02.1947
Муж: Bell Julius P
Место жительства
01.04.1950
Рождение ребёнка
14.06.1951
Сын: Bell Mitchell Norman
Отец ребёнка: Bell Julius P
Смерть
29.06.2005